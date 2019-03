Arrivé à l’hiver 2018 en provenance de Liverpool pour 135 millions d’euros (plus bonus), le Brésilien Philippe Coutinho ne s’est pas vraiment imposé avec le FC Barcelone. Auteur de 9 buts cette saison en 40 matches, il s’est fait doubler dans la hiérarchie par Ousmane Dembélé. S’il bénéficie de la blessure de ce dernier pour jouer davantage depuis quelques semaines, il ne se montre pas forcément sous son meilleur jour. Néanmoins, il peut compter sur le soutien de son coach. Présent en conférence de presse, Ernesto Valverde est revenu sur la mauvaise période traversée par son milieu de terrain.

Il a expliqué qu’il s’est entretenu avec le joueur pour trouver des solutions pour l’aider à retrouver son niveau : « nous parlons aux joueurs pour les aider et voir où nous pouvons influer, avec l’idée d’améliorer et de corriger les erreurs, rien de plus. Ce sont des conversations privées qui appartiennent au domaine privé » a confié le coach du club catalan. Il a également souligné le bon match de Philippe Coutinho en Ligue des Champions face l’Olympique Lyonnais (victoire 5-1) : « l’autre jour, il a disputé un excellent match et nous attendons toujours beaucoup de lui, que Dembélé soit blessé ou non. »