Auteur d’un doublé mais également de deux passes décisives, Lionel Messi a réalisé une prestation XXL ce mercredi soir au Camp Nou lors de la victoire du FC Barcelone contre l’Olympique Lyonnais (5-1) en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Présent dans les couloirs du stade après la rencontre, le capitaine du Barça est revenu sur le match de son équipe.

« C’était un peu difficile, surtout en première période, mais jusqu’à l’ouverture du score. Et après le 3-1 en deuxième période, on était très bien. (...) C’est très important que tout le monde soit bien. Il faut être préparé, que l’on joue ou pas. Il faut être prêt parce qu’on lutte à chaque fois », a expliqué « La Pulga » qui a ensuite abordé son penalty : « c’est vrai que j’ai vu que le gardien avait choisi son côté, donc j’ai décidé d’opter pour le piqué et ça s’est bien passé. »