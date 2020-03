Six jours après sa défaite à Madrid dans le Clasico (2-0), le FC Barcelone retrouve LaLiga avec un gros match à disputer face à la Real Sociedad, au Camp Nou (18h30) ! Deux points derrière le Real Madrid, les Blaugrana ont pour objectif de repasser provisoirement en tête, alors que les Merengues se déplacent sur la pelouse du Betis demain soir (21h). Mais ils trouvent sur leur route une équipe de la Real Sociedad tout juste qualifiée pour la finale de la Coupe du Roi et qui avec un match en retard à disputer est sixième, à portée des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Pour ce match, Quique Setién, choisit de faire confiance à Martin Braithwaite, aligné d’entrée pour la première fois aux côtés d’Antoine Griezmann et Léo. En l’absence d’Arthur, Ivan Rakitic est préféré à Arturo Vidal pour accompagner de Jong et Busquets dans l’entrejeu. Derrière, Nelson et Alba se joignent à Piqué et Lenglet, le Français étant préféré à son compatriote, Umtiti. ter Stegen est dans le but. Côté basque, Imanol Alguacil bouleverse le onze vainqueur à Mirandès, en demi-finale retour de la coupe, il y a trois jours. Turn-over de six joueurs, avec les sorties de Zaldua, Elustondo, Zubeldia, Januzaj, Oyarzabal et Willan José.

Les compositions d’équipes :

FC Barcelone : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Busquets, De Jong, Rakitic - Messi, Braithwaite, Griezmann

Real Sociedad : Remiro - Gorosabel, Llorente, Le Normand, Monreal - Merino, Guevara - Portu, Ødegaard, Barrenetxea - Isak