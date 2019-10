Après une trêve internationale d’une quinzaine de jours et la reprise des championnats le week-end dernier, la Ligue des Champions est également de retour pour la troisième journée de la phase de poules. Et quoi de mieux qu’un match du PSG pour retrouver les parfums européens et la douce musique reconnaissable entre mille de la C1. Au programme une affiche à ne rater sous aucun prétexte pour les fans de foot et bien évidemment ceux du Paris-Saint-Germain. Et si Kylian Mbappé devrait mener l’attaque parisienne ce soir, ses deux compères de la MCN, à savoir Edinson Cavani (sur le banc) et Neymar (blessé) ne sont pas présents au coup d’envoi ce soir au stade Jan Breydel, et c’est Angel Di Maria et Mauro Icardi qui mèneront l’attaque parisienne. Après deux victoires de rang consécutives au Parc face au Real Madrid et en Turquie face au Galatasaray, la formation présidée par Nasser Al-Khelaïfi devra tout de même se méfier d’une formation belge qui a failli créer l’exploit à Santiago Bernabéu face au Real Madrid.

Et pour les aficionados du PSG mais aussi pour les fans de football, sachez que cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus et beIN Sports, comme les fans français de la coupe aux grandes oreilles en ont pris l’habitude depuis quelques saisons. Il est bon de rappeler que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR qui diffusera en direct la rencontre opposant la formation coachée par Philippe Clement et celle entraînée par Thomas Tuchel sur RMC Sport 1. Autre raison de ne pas rater ce rendez-vous, l’assurance de voir quelques buts à Bruges ce mardi soir. Pour rappel, le PSG reste sur deux cinglants succès face à Anderlecht lors de ses deux dernières visites chez leurs voisins d’outre-Quiévrain, une victoire 0-5 en 2013 grâce notamment à un quadruplé de Zlatan Ibrahimovic et une victoire 0-4 en 2017 grâce à des buts de Mbappé, Cavani, Neymar et Di María.

Regarder le match de foot FC Bruges-PSG en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette première journée de l’ancienne Coupe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, le groupe Altice, propriété de la marque SFR peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis 64 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée à votre besoin, l’endroit où vous allez regarder cet affrontement belgo-français ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette, ainsi que sur votre smartphone qu’il soit sous Ios ou Android.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce FC Bruges vs Real Madrid directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre de prestige installé tranquillement sur votre canapé pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une bonne 4G. Une opposition de style entre ces deux clubs européens qui sera arbitrée par Daniel Siebert, 35 ans. Un arbitre allemand pour le moins inexpérimenté qui va arbitrer seulement son deuxième match de Ligue des Champions. Voilà de quoi rajouter un peu de piment à une rencontre qui n’en manque pas.

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match FC Bruges-PSG