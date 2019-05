Victime d’un infarctus du myocarde ce mercredi matin, Iker Casillas avait été transporté en urgence à l’hôpital. Quelques instants plus tard, le FC Porto avait expliqué dans un communiqué que son portier allait bien et que son problème cardiaque avait été traité. Et alors que le monde du football a affiché son soutien au portier de 37 ans, le principal concerné a donné de ses nouvelles dans la soirée.

Sur son compte Twitter, Iker Casillas a en effet publié une photo de lui sur son lit d’hôpital, le tout accompagné d’un petit message. « Tout est sous contrôle ici. Une grosse frayeur mais les forces sont intactes. Un grand merci à tous pour tous les messages et l’affection », peut-on lire sur le réseau social.