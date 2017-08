Arrivé à Fenerbahçe en provenance de l’Olympique Lyonnais, Mathieu Valbuena (32 ans) n’a pas mis bien longtemps à trouver ses marques.

Le milieu offensif international tricolore s’est ainsi illustré ce lundi soir, en amical, face à Cagliari (1-0), en inscrivant le seul et unique but de la rencontre, d’un coup franc excentré des 20 mètres, dévié par le mur, finissant sa course au fond des filets adverse. De bon augure avant le début de la Süper Lig, ce week-end, avec un déplacement sur la pelouse de Göztepe pour Petit Vélo et les Stambouliotes.