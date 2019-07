Giflé 6-1 par le Bayern Munich dans le cadre de l’Audi Cup, Fenerbahçe a passé une sale soirée. Un cauchemar même pour le capitaine du club turc Nabil Dirar qui, contre toute attente, a voulu quitter la pelouse pour rentrer dans les vestiaires en plein match. Fort heureusement, son entraîneur, ses coéquipiers et plusieurs joueurs du Bayern l’ont retenu et réconforté et il a repris sa place sur le terrain.

À l’issue de la rencontre, l’ancien Monégasque a tenu à présenter ses excuses pour son comportement via un message publié sur son compte Instagram. « Je m’excuse auprès de tout le monde pour le comportement que j’ai montré sur le terrain et parce que j’ai été déçu du résultat. Je comprends aussi que les fans du club étaient en colère parce que nous devons faire beaucoup mieux. J’ai toujours mouillé le maillot en match ou à l’entraînement et je n’ai jamais cessé de travailler. Si je suis dans ce club, c’est parce que j’aime mon club et que je donne ma vie pour vous. Encore une fois, je m’excuse auprès de nos partisans. Allez Fenerbahçe. » Voilà qui est dit.

