À l’occasion de la sortie du jeu FIFA 20 ce vendredi, Foot Mercato vous propose de découvrir les visages et les notes des joueurs de l’Olympique de Marseille. Parmi les plus reconnaissables, on retrouve le gardien de but Steve Mandanda, le milieu offensif Florian Thauvin et l’attaquant argentin Dario Benedetto, avec ses tatouages.

En revanche, la modélisation de Kevin Strootman est plus déroutante tant il est méconnaissable. C’est également le cas pour la pépite du centre de formation marseillais Boubacar Kamara. Pour le reste, on vous laisse jeter un coup d’œil à notre vidéo ci-dessus.

