Ancien partenaire d’Eden Hazard à Chelsea, le latéral brésilien Filipe Luis a abordé les problèmes de concentration des joueurs avant un match. Et pour l’ancien Blue, l’utilisation du téléphone portable reste une mauvaise chose. Cependant, dans des propos relayés par AS, le défenseur a dévoilé une manie qu’avait l’ex-Lillois dans le vestiaire de Chelsea.

« Aujourd’hui, il y a des joueurs qui jouent sur leur mobile avant les matches et qui arrivent à bien jouer. Eden Hazard jouait à Mario Kart. J’étais là dans le vestiaire et le préparateur physique arrivait et sait : “échauffement dans dix minutes”. Lui n’était pas changé alors que tout le monde était prêt. Je lui ai dit : “Eden, on y va”. Il me disait : “tranquille, tranquille”. Le prédateur physique venait à son tour et lui disait “plus que 5 minutes”, et Hazard lui répondait : “tranquille cousin, passe-moi la balle”. » L’histoire ne dit pas si le Belge a conservé cette manie depuis qu’il joue au Real Madrid.