Le fondateur de Football Leaks, surnommé John, a été interrogé par le média anglais Bleacher Report. S’il est revenu sur les premières affaires qu’il a révélées, ce dernier a surtout levé le voile sur ce qu’il préparait.

Et selon ses propres dires, cités par le Bleacher Report, ses camarades et lui surveillent de près « le Qatar et le PSG », au sujet notamment de l’organisation de la Coupe du Monde 2022 et des recrutements de Neymar et Kylian Mbappé. Nouvelles révélations à venir donc.