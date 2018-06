Leader de l’équipe de France, Antoine Griezmann (27 ans), a donné une interview à Le Parisien. Il y a notamment évoqué sa relation avec son coéquipier en sélection Paul Pogba (25 ans) : « Ca c’est ma Pioche, Piochy, avant tout un grand ami. C’est de lui dont je suis le plus proche dans le groupe. Je sais qu’après le foot j’ai un ami avec qui partir en vacances. C’est un grand, grand joueur avec un énorme potentiel. Il a besoin d’aide de notre part et de celle de tous les Français. »

Le joueur de l’Atlético Madrid a ensuite souligné la force mentale de Paul Pogba :« Comme Kylian (Mbappé), il faut le laisser faire ce qu’il a envie sur le terrain. On est différents, mais on aime les mêmes choses, les States, le foot, rigoler. Il a un fort caractère, il sait ce qu’il veut et tant qu’il ne l’aura pas, il ne l’aura pas, il ne va pas lâcher. Le patron, ça doit être tout le monde. Être leader, c’est montrer sur le terrain qu’on a la gagne et ça tout le monde va le faire. »