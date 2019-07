En fin de contrat, Franck Ribéry a quitté un Bayern Munich qu’il a côtoyé pendant douze ans. Cela ne l’empêche pas d’observer ce qu’il se passe du côté du septuple champion allemand. Suite à de nombreux départs (Arjen Robben, Rafinha, Mats Hummels et James Rodriguez), le club allemand doit désormais compenser selon les propos de l’ancien international français (81 sélections), parus dans Sport Bild.

En effet, le joueur âgé de 36 ans juge urgent de recruter, surtout sur les côtés. « Avec seulement Serge Gnabry et Kingsley Coman, cela ne sera peut-être pas suffisant pour cette nouvelle saison, a-t-il déclaré. Avec les nombreux problèmes de blessures, le Bayern a besoin de plus d’ailiers ». L’ancien numéro 7 bavarois voit Leroy Sané (Manchester City) comme une recrue idéale : « Sané serait un joueur qui ferait avancer le Bayern. Il a les meilleures compétences, il peut jouer à droite et à gauche ».

