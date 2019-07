Il y a quelques jours, François Moubandjé nous en avait dit plus sur les projets pouvant lui plaire, lui qui était libre depuis son départ du TFC. « Ce que je recherche avant tout est un bon projet sportif. Mon autre ambition est que mon jeu soit plus porté vers l’avant. C’est ce que les gens demandent aussi (...) J’ai des approches de clubs d’un peu partout. J’ai des discussions avec des clubs espagnols. C’est un championnat que j’apprécie beaucoup. Le championnat français est aussi intéressant car j’y ai évolué. J’ai des contacts avec quelques clubs. Je ne veux pas partir n’importe où. Il faut prendre le temps de bien étudier les choses et ensuite se mettre d’accord avec mon prochain club ».

Comme indiqué par RMC, Moubandjé va prendre la direction du Dynamo Zagreb. D’après nos informations, l’international suisse a passé sa visite médicale ce matin. Il devrait parapher ensuite un contrat de trois ans. Au-delà du fait que ce club lui offre la possibilité de joueur l’Europe, l’offre de Zagreb était très difficile à refuser pour un élément également courtisé en Espagne.

