C’est la bombe du jour ! Frenkie de Jong (21 ans) aurait décidé de rejoindre le PSG l’été prochain. Le prometteur milieu de terrain de l’Ajax, courtisé par les plus grands clubs dont le PSG et Manchester City, pourrait rejoindre le club de la capitale contre un chèque de 75M€. Et cet argent pourrait également rapporter gros à ses deux anciens clubs, Willem II et le RKC Waalwijk.

Selon le média néerlandais AD, Willem II recevrait 6,36M€, tandis que le RKC Waalwijk toucherait 3,77M€. En effet, le premier club (qui l’a cédé à l’Ajax en 2015) aurait convenu d’un pourcentage à la revente, tandis que son club formateur, le RKC Waalwijk, devrait également toucher un bonus dans cette transaction. Voilà qui pourrait être une bien bonne nouvelle pour les deux clubs néerlandais !