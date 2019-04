Le Gabon, non qualifié pour la Coupe d’Afrique des nations 2019, a récemment limogé son sélectionneur Daniel Cousin. Suite à cette éviction, la Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) a lancé un appel aux candidatures pour reprendre ce poste laissé vacant, un processus qui s’est achevé le lundi 22 avril.

Et la FEGAFOOT a annoncé, dans un communiqué, avoir reçu pas moins de 82 candidatures pour reprendre le poste de sélectionneur, parmi lesquels on retrouve 14 Africains (dont 4 Gabonais), 62 Européens, cinq Sud-Américains et un Américain. D’après nos informations, Luis Fernandez fait partie des candidats, et aurait les faveurs de la Fédération. Il reste désormais à la Commission d’évaluation des candidatures à faire son choix, sachant qu’il est prévu que la décision sera prise avant la fin du mois de mai.