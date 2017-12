Il y a quelques semaines, Daniel Alves avait couvert d’éloges son jeune compatriote brésilien Gabriel Jesus. « Il est le nouveau Ronaldo. Ils ont des qualités similaires, une conduite de balle similaire. Il va devenir l’un des meilleurs ». Une comparaison qu’a aussi faite Willian, qui a confié que les deux hommes avaient les mêmes qualités. Interrogé par The Independent, Gabriel Jesus a commenté cela. Le joueur de Manchester City a été flatté comme il l’a avoué.

« Je suis toujours heureux d’entendre des choses comme ça. Les gens font toujours des comparaisons et je suis heureux de celle-ci, spécialement venant de Daniel Alves. Je suis heureux et je le remercie. Ronado était mon idole durant mon enfance. Maintenant, en l’ayant rencontré et ayant vu comment il traite tout le monde, il est encore plus un héros. Il sera toujours une idole et un modèle. Je travaille pour en faire autant. Ronaldo était unique et le sera toujours. Il est le meilleur joueur que j’ai vu dans ma vie. Je ne pense pas que quelqu’un arrivera à son niveau ».