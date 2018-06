Les nouvelles déclarations de Sergio Ramos font beaucoup parler. Le défenseur espagnol est notamment monté au créneau pour se défendre des lourdes critiques qui se sont abattues sur lui, à sa manière. Sur les réseaux sociaux, Gary Lineker a également évoqué son cas.

« Ramos est un grand joueur et n’importe quelle équipe dans le monde le voudrait, mais c’est aussi un crétin de compétition », a lancé l’ancien international anglais, aujourd’hui consultant. Un tacle que ne devrait pas apprécier l’international espagnol.

Ramos is a great player and any team in the World would want him, but he’s also a prize twerp. https://t.co/zyf2i9NL09

— Gary Lineker (@GaryLineker) 5 juin 2018