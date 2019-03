Nicolas Pépé est l’un des grands artisans de la très belle saison du LOSC. Ses 16 buts et ses 8 passes décisives en Ligue 1 ne passent évidemment pas inaperçus auprès des recruteurs. Alors que le joueur sera probablement vendu une fortune l’été prochain, Gérard Lopez est revenu sur les offres reçues et refusées par les Dogues cet hiver

« S’il peut rester la saison prochaine ? Ça ne dépend pas que du club, assure le patron du LOSC sur Canal Plus Sport. Ça dépend aussi du joueur. Il mérite de jouer au plus haut niveau. On a des offres oui. En Angleterre, il y a des clubs. On a eu des offres à 50 M€. On ne prendra pas en dessous, on a même refusé 50. On a eu une offre de 80 en Chine avec un salaire mirobolant mais il n’a pas envie. » Les courtisans de l’Ivoirien sont prévenus. Il faudra sortir un gros chèque pour s’offrir ses services.