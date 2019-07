Obligé de reporter la diffusion de plusieurs matches de Ligue 1 en raison du mouvement social des Gilets Jaunes, Canal+ a réclamé pas moins de 46 M€ à la LFP en guise de préjudice. Une requête qui n’est pas vraiment bien passé auprès de la Ligue. cette dernière s’est d’ailleurs fendu d’un communiqué pour répondre à la chaîne cryptée.

« La Ligue de Football Professionnel est consternée de recevoir une assignation devant le tribunal de commerce de Paris de la part de Canal+, partenaire historique du football professionnel français depuis 1984. Au même titre que les clubs et les supporters, la LFP a subi durant plusieurs mois les conséquences d’une crise sociale majeure, qui a affecté l’ensemble des secteurs économiques de la France. Dans ce contexte, la LFP et les clubs, en lien permanent avec les autorités publiques et en particulier le Ministère de l’Intérieur, se sont adaptés pour faire face à une situation inédite et permettre que le championnat puisse s’achever à la date prévue. La LFP réfute l’intégralité des allégations de Canal+ et le démontrera devant le tribunal de commerce de Paris. »

