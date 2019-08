Le Real Betis réalise un mercato ambitieux, notamment avec le recrutement de Nabil Fekir pour 20 M€ en provenance de l’Olympique Lyonnais. Mais les Verdiblancos n’ont pas terminé de scruter en France pour se renforcer, puisque le club de Séville s’intéresse également à Pedro Rebocho (24 ans) de Guingamp.

Relégué avec l’En Avant la saison dernière, le Portugais aurait pu rebondir en Espagne où le Betis l’aurait ciblé pour renforcer sa défense. Le club andalou négociait depuis plusieurs semaines déjà avec le joueur et avait même proposé 2,5 M€ à Guingamp pour le recruter (les Bretons réclament 5 M€). Mais d’après les informations d’Estadio Deportivo, Rebocho a fini par perdre patience et ne souhaiterait plus rallier l’Andalousie. Conscient qu’il n’est qu’un plan B, le Portugais se cherche un nouveau point de chute.

