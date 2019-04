Mercredi soir, le FC Nantes se déplace au Parc des Princes pour y affronter le Paris Saint-Germain en demi-finale de Coupe de France. Une rencontre pour laquelle le coach des Canaris, Vahid Halilhodzic, craint forcément les offensives parisiennes. Et surtout un certain Kylian Mbappé. D’ailleurs, le Bosnien se souvient encore parfaitement du but inscrit par l’ancien Monégasque face à l’Argentine lors du Mondial 2018...