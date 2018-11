Venu se relancer au Stade Rennais début septembre, Hatem Ben Arfa a du mal à convaincre en Bretagne. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 10 matches toutes compétitions confondues cette saison, il peine à justifier la confiance que le club lui accorde, et cela commence à agacer. Interrogé par L’Équipe, l’ancien joueur de la formation Rouge-et-Noire entre 1977 et 1983, Philippe Berlin, a tenté d’expliquer les raisons de cette mauvaise passe.

« Au départ, Rennes est un bon endroit pour qu’il revienne gentiment et s’installe comme le maître à jouer. Mais, malgré ce qui s’était dit de sa préparation personnalisée cet été, on a perçu quelques kilos en trop. Son penalty réussi contre Jablonec (le 20 septembre, 2-1) masquait un peu la réalité. » Il a également pointait du doigt le problème tactique à résoudre. « Il peine à retrouver la forme. Avoir un joueur de ce talent- là, c’est exceptionnel, poursuit Berlin. Après, où et avec qui le faire jouer ? Je pense que le coach a un vrai souci de ce côté-là. Déjà, il n’y a pas de 9 incontestable. » Au coach Sabri Lamouchi de trouver la bonne formule pour optimiser ses qualités.