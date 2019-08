Si le championnat a repris en Angleterre et en France, ce n’est pas encore le cas en Espagne et en Italie. C’est donc tout naturellement que l’Atlético de Madrid et la Juventus s’affrontaient en International Champions Cup. Un match amical qui a été très rythmé. En début de rencontre, Joao Felix ouvrait le score d’une belle reprise de volée (24e).

Dix minutes plus tard, Thomas Lemar servait le Portugais qui trompait Wojciech Szczesny (33e). Un match de très grande classe pour Joao Felix qui a régalé avec sa technique. Entre temps, Sami Khedira s’était chargé d’égaliser pour la Juventus (29e). Le score n’évoluait plus. Avec cette victoire 2-1, l’Atlético de Madrid continue d’accumuler de la confiance.

