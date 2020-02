Nous vous l’avions présenté il y a quelques semaines, Jonathan Clauss (27 ans) continue sa très belle saison du côté de l’Arminia Bielefeld, toujours leader de 2. Bundesliga. Forcément, les prestations de l’excentré droit tricolore ne laissent pas insensible. D’autant que son contrat expire en juin 2020. Contactés par nos soins, le joueur et ses représentants ont réagi aux propos du directeur sportif du club Samir Arabi dans les colonnes de Bild ce jeudi 13.

« Le problème ne vient ni de moi ni de mes agents, je suis en fin contrat, nous sommes en discussions avec le club. Ces propos me dérangent car ils ne reflètent en rien la réalité actuelle. Je ne vois pas l’intérêt de sortir ce genre d’articles », nous a expliqué l’ancien de Quevilly avant de poursuivre. « Nous avons tous le même objectif : la montée en Bundesliga. Mes coéquipiers, le coach, les dirigeants et les supporters et moi-même tirons tous dans le même sens. Ne créons aucune polémique et restons concentré sur ce qui est important, les résultats et les supporters qui nous soutiennent depuis le début ». C’est dit.