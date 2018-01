Ce mercato d’hiver est une période charnière pour les joueurs en fin de contrat en juin 2018. Ce qui sera le cas de Donovan Léon. Le gardien âgé de 25 ans vit une saison délicate au Stade Brestois. « Collectivement, l’équipe fait un bon début de saison. Mais personnellement, c’est compliqué. Je ne joue pas. Brest m’a tendu la main cette année. Le coach a fait le forcing pour que je puisse revenir. Mais il a été clair depuis le début en me disant que tant que le gardien actuel serait performant, ce sera lui le numéro un. La logique est respectée vu que Gautier (Larsonneur) est performant », nous a confié l’ancien portier de l’AJ Auxerre.

Le natif de Cayenne compte donc sur ce marché hivernal pour trouver, pourquoi pas, un point de chute. « Si une offre arrive, il faudra d’abord discuter avec le Stade Brestois. Pour le moment, il n’y a rien de concret. Quand on ne joue pas, cela complique les choses ». Quels projets peuvent lui correspondre aujourd’hui ? « Des projets stables, clairs et ambitieux. Je cherche principalement un projet qui me permettrait d’avoir du temps de jeu et de continuer ma progression. Je veux enchaîner les matches. Malgré les entraînements, la compétition me manque ». Le message est passé. Avis aux amateurs !