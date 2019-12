Révélé par Thomas Tuchel à l’été 2015 lorsqu’il est arrivé du 1860 Munich au Borussia Dortmund, le milieu de terrain défensif Julian Weigl (24 ans) a progressivement déçu avec le club de la Ruhr. Excellent lors de ses deux premières saisons avec les Marsupiaux, il a progressivement perdu son statut d’indéboulonnable. Lucien Favre ne voyant pas en lui un titulaire en puissance (même s’il a déjà disputé 18 matches cette saison), le natif de Bad Aibling ne serait pas fermé à un départ.

D’après nos informations, le joueur international allemand (5 capes) sous contrat jusqu’en juin 2021 serait en train de discuter avec le Hertha Berlin. Treizième de Bundesliga, la formation de la capitale allemande entend revenir en première partie de tableau. Un standing plus en adéquation avec ses ambitions. Une possible arrivée de Julian Weigl pourrait apporter plus de solidité à l’entrejeu du club désormais dirigé par Jürgen Klinsmann.