En quête de temps de jeu, Jean-Clair Todibo avait convenu avec le FC Barcelone de tenter sa chance loin de la Catalogne pour prendre de l’expérience. Il avait le choix entre une demi-douzaine de clubs, dont Nice et Monaco. Et c’est finalement Schalke 04 qui a eu les faveurs du roc défensif français formé au TFC. Arrivé dimanche soir en Allemagne, ce dernier a passé des premiers tests médicaux et a négocié les modalités de son arrivée avec la direction du club de Gelsenkirchen tout en suivant de loin le départ d’Ernesto Valverde et l’arrivée de Quique Setien à la tête du club catalan. Ce dernier avait alors indiqué qu’il ne s’opposerait pas au départ de son défenseur.

Selon nos informations, un accord a été trouvé entre toutes les parties en fin d’après-midi. Il s’agit d’un prêt de six mois sans option d’achat. Toutefois, un point sera fait en fin de saison entre Jean-Clair Todibo, Schalke 04 et le FC Barcelone pour la suite à donner à la carrière de l’espoir tricolore. L’officialisation devrait intervenir dans les toutes prochaines heures. Un joli coup réalisé par le club allemand qui va ainsi compter un deuxième joueur du Barça dans ses rangs, après avoir bouclé le prêt de Juan Miranda lors du dernier mercato estival. Pour faciliter son intégration en Allemagne, Jean-Clair Todibo (20 ans) pourra compter sur Amine Harit et Benjamin Stambouli.