Champion de France des moins de 19 ans en 2017 en étant surclassé, Manuel Semedo continue à impressionner en équipes de jeunes des Girondins de Bordeaux, gérées de main de maître par le directeur du centre de formation Patrick Battiston. L’attaquant de 19 ans, que nous vous avions présenté il y a quelques mois, réalise une bonne saison, avec notamment un joli parcours en Gambardella. Il a ainsi participé activement à la qualification des siens en demi-finales et les Aquitains compteront encore sur lui face au redoutable onze de l’AS Saint-Étienne et ses nombreux internationaux.

Ces performances ne passent pas inaperçues. Selon nos informations, le jeune homme, passé par l’INF Clairefontaine, a été supervisé à plusieurs reprises par des scouts de l’AS Monaco - Louis Ducruet, aujourd’hui membre de la direction, et Serge Recordier, dénicheur de talents réputé - ces derniers mois. Désireux de retrouver l’Europe au plus vite, le club du Rocher prépare un mercato estival ambitieux. Les pensionnaires du Louis II n’en oublient pas pour autant le recrutement de jeunes talents prometteurs et, dans cette optique, ils apprécient le profil de celui qui avait vécu un rassemblement avec la sélection U18 du Portugal ces derniers mois. Les U19 lusitaniens dirigés par Filipe Ramos se sont brillamment qualifiés pour l’Euro de la catégorie. Manuel Semedo pourrait bien faire parler de lui d’ici cet été.