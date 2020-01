Cet été, le FC Nantes a mis la main sur Molla Wagué. Le défenseur, qui venait de parapher son contrat de trois ans, avait confié au site officiel des Canaris. « C’est une grande fierté pour moi de pouvoir revenir en France, qui plus est dans un club historique comme le FC Nantes. Je suis très motivé et impatient de retrouver mes partenaires pour cette nouvelle saison ».

Auteur de 6 apparitions en Ligue 1 Conforama, l’ancien joueur de Nottingham Forest a quelques touches cet hiver du côté de la Turquie. Selon nos informations, Rizespor, Goztepe et Denizlispor suivent son cas de très près.Il reste à savoir si Nantes sera à l’écoute ou non en cas d’approches plus concrètes. Le joueur, lui, se poserait des questions nous a-t-on fait savoir.