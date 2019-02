On ne devrait plus revoir Ole Selnaes (24 ans) sous le maillot de l’AS Saint-Etienne. Le milieu norvégien courtisé par Shenzhen depuis plusieurs jours ne foulera plus la pelouse de Geoffroy-Guichard.

Selon nos informations, le joueur a quitté la France ces dernières heures pour passer sa visite médicale ce mercredi en Chine. Le transfert devrait rapporter environ 10 millions d’euros à l’ASSE.