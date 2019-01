Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2016 en provenance du Dinamo Moscou, Tomas Hubocan (33 ans) fait partie des joueurs indésirables dont le club phocéen souhaite se débarrasser. Et le Slovaque, dont le contrat expire en juin prochain, ne cherchera pas lui non plus à s’éterniser.

Contacté par nos soins, son agent, Karol Csonto, nous a confirmé que son client souhaitait changer d’air dès ce mois-ci. « Nous recherchons un nouveau club. Pour cet hiver. Tomas a décidé de quitter Marseille. On espère trouver la bonne solution ». Avis aux amateurs.