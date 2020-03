Éloigné de ses proches, Romelu Lukaku vit mal son isolement à domicile comme nous vous le racontions ce vendredi matin. Son coéquipier à l’Inter, Danilo D’Ambrisio, a quant à lui cette chance d’être confiné avec sa famille. Il s’en est réjoui au micro de Sky Sport Italia : « Il ne m’est jamais arrivé de rester à la maison 24h/24, je dois dire qu’être en famille est la plus belle chose. »

Mais si le football est entre parenthèse, l’entretien physique reste, lui, une priorité. Et à ce sujet, le club intériste ne manque pas de se tenir informé régulièrement auprès de ses joueurs. « Conte et le staff nous posent quotidiennement des questions sur notre état, sur la façon dont nous passons nos journées et nous demandent si nous respectons le programme d’alimentation et physique », lance-t-il. La préoccupation pour Danilo D’Ambrosio est que l’Homme remporte cette bataille contre le coronavirus, ne serait-ce que pour « remercier le personnel soignant qui travaille 24h/24 ».