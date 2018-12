Très bon depuis son arrivée à Santos l’été dernier, Gabigol (22 ans) a réussi à se remettre en selle. 18 buts en 35 matches de championnat et une confiance retrouvée pour le joueur sous contrat avec l’Inter. Évasif sur son avenir, l’attaquant pourrait finalement resté au Brésil selon les informations de la Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien fait état de longues négociations entre Flamengo et l’Inter.

Avancées, les discussions pourraient rapidement trouver une issue. Les directeurs sportifs du club milanais, Beppe Marotta et Piero Ausilio, aimeraient vendre Gabigol cet hiver et prévoir d’autres mouvements. Le club transalpin aimerait accueillir Lincoln (18 ans) qui est sur les tablettes du FC Barcelone cet été. Une arrivée souhaitée qui serait alors accompagnée par un départ de Joao Miranda (34 ans) vers le club brésilien. Les affaires entre l’Inter et Flamengo se portent bien.