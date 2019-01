Dans l’émission italienne Tiki Taka, l’agent et femme de Mauro Icardi, Wanda Nara, en a remis une couche sur la situation du joueur argentin. Si le discours semble plus optimiste et plus ouvert à une prolongation qu’il y a encore quelques jours, elle n’a pas hésité à mettre la pression sur la direction de l’Inter.

« Je répondrais quand ils m’appelleront. Pour l’instant, personne ne l’a fait alors que mon téléphone est allumé et que je réponds à tout le monde. Ils me font passer pour la méchante alors que je ne le suis pas. Icardi est totalement prêt à continuer sa carrière à l’Inter. Pour moi, il va prolonger, mais je ne peux pas lire l’avenir. Ça vient juste de commencer », a-t-elle confié.