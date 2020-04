Les dernières informations parues en France et en Italie étaient plutôt claires : le PSG souhaite conserver son attaquant Mauro Icardi, prêté par l’Inter, et ce même si sa relation avec Thomas Tuchel serait loin d’être au beau fixe. Mais la Juventus suivrait toujours ce dossier de près, alors que les intentions du clan Icardi restent elles encore un peu floues.

Et le journaliste Gianluca Di Marzio en a dit un peu plus sur Sky Sport Italia. Selon lui, Le club francilien souhaite bien conserver l’attaquant argentin, mais pourrait demander un rabais du prix à payer (estimé entre 65 et 70 millions d’euros) au club milanais. Ce dernier pourrait accepter. Affaire à suivre donc...