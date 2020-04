Jusqu’à quel point la crise sanitaire changera les plans des différents clubs de foot ? Certains jouent leur survie, d’autres voient leur mercato prendre une tournure différente. C’est peut-être le cas du Paris Saint-Germain. Avant que le coronavirus fasse tant de dégâts, le club de la capitale envisageait de lever l’option d’achat de 70 M€ pour récupérer définitivement Mauro Icardi, qui avait réalisé des débuts brillants. Tout semblait fluide et logique, puisque Cavani arrivait dans le même temps en fin de contrat. Mais voilà, la crise est passée par là, les prix risquent de s’en ressentir et puis, même si ce n’est pas décisif, Mauro Icardi n’a pas l’air franchement emballé à l’idée de s’inscrire dans la durée à Paris.

Ce qui excite le buteur argentin, âgé de 27 ans, c’est la perspective de retrouver l’Italie et de pourquoi pas entamer un cycle gagnant avec... la Juventus Turin. Les médias italiens parlent depuis des mois de l’intérêt réciproque que se portent le club turinois et le clan Icardi. Comme le révèle Calciomercato ce lundi, Wanda Nara, femme et agent de l’attaquant, est en contact régulier avec Fabio Paratici, coordinateur technique de la Juventus Turin. Le fil n’a jamais été rompu malgré l’échec d’un transfert lors du dernier mercato estival.

Dans le cas où le PSG laisserait filer Mauro Icardi, la Juventus ne se ferait pas prier. Quitte à sacrifier Juan Cuadrado. Le Colombien de 31 ans, sous contrat jusqu’en 2022, est encore valorisé à 20 M€ et pourrait être inclus dans le deal. D’autant qu’Antonio Conte ne serait pas contre l’arrivée d’un renfort à ce poste de piston droit si important dans son 3-5-2. Rappelons que tout cela ne serait possible que si le PSG ne levait pas son option d’achat.