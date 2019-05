Dès qu’elle passe à la télévision, Wanda Nara, femme et agent de Mauro Icardi, ne cesse d’être interrogée sur le futur de l’attaquant de l’Inter Milan. Et alors qu’elle se montrait très affirmative concernant l’avenir milanais de son mari, la fameuse femme d’affaires a été plus évasive.

Invité par l’émission Showmatch diffusée en Argentine, l’agent de l’attaquant intériste s’est montré un peu moins affirmative qu’il y a quelques jours. « On verra, je n’en sais rien. C’est lui qui prendra la décision, il a encore deux ans de contrat. Je ne fais que lui donner des conseils, travailler pour lui et la famille ». La suite au prochain épisode.