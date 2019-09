Victime d’insultes racistes lors du match de Serie A entre Cagliari et l’Inter Milan, Romelu Lukaku (26 ans) a décidé d’oublier cet incident regrettable malgré la vague d’indignation qui a suivi cet épisode en Europe. Quelques instants après la victoire de la Belgique contre Saint-Marin (4-0), le buteur belge est revenu sur ce moment délicat.

« J’ai eu cet incident, mais nous devons tourner la page, sinon je lutterai toujours contre de telles choses. J’ai vu les messages des supporters et tout le reste, mais maintenant je me concentre sur le football. J’ai déjà dit ce que j’avais à dire. Je suis très heureux de l’Inter, nous avons gagné deux matchs et l’équipe est très bonne. Nous devons continuer à travailler dur pour nous améliorer, » a commenté le Diable Rouge.

