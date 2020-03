Il y a quelques jours, on apprenait que Paulo Dybala (26 ans) avait refusé de rejoindre Manchester United lors du dernier mercato estival, où il était annoncé avec insistance sur le départ de la Juventus. Et ce refus a impacté l’avenir de Romulu Lukaku (26 ans), qui a quitté les Red Devils l’été dernier pour renforcer les rangs de l’Inter Milan, alors que son sort aurait pu être bien différent.

Alors qu’un échange Lukaku-Dybala était envisagé cet été, l’agent du Belge a déclaré que le sort de son client était lié à celui de la Joya : « Lukaku porte le maillot de l’Inter Milan et pas celui de la Juventus car la Juve n’a pas réussi à trouver un accord entre Dybala et MU. La Juve a fait un travail remarquable pour essayer de l’avoir. Ils ont été les meilleurs en termes d’organisation ainsi que pour les trophées remportés. Chaque saison ils gagnent quelque chose. Lukaku à la Juventus aurait fait le bonheur de beaucoup de personnes. Romelu a un grand coeur et il doit être dans un endroit où il se sent aimé et où les gens veulent l’avoir. La chaleur des supporters de l’Inter a fait la différence par rapport à ceux de la Juventus », a confié Federico Pastorello à Sky Italia.