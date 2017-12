Après un début de saison canon, l’Inter Milan connaît un passage à vide marqué par deux défaites (contre Udinese et Sassuolo). Et alors que le mercato hivernal approche, l’entraîneur du club lombard a plaisanté sur les objectifs de transfert.

« Si vous me demandez, alors je vais vous dire. Il y a trois noms que j’aime : Sergio Ramos, Iniesta et Alexis Sanchez. On va travailler sur ces joueurs, OK ? Avant que le président ne donne nos véritables ambitions pour le mercato, nous devons rester silencieux. Créer des attentes, comme cela a été fait avant le début de la saison, ce n’est pas bon pour les supporters, les joueurs et l’Inter », a lâché Luciano Spalletti en conférence de presse.