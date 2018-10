Auteur de 4 buts et 4 passes décisives décisives en ce début de saison, Sardar Azmoun a le sourire et réalise de grosses prestations avec le Rubin Kazan. L’attaquant iranien a même décidé de faire son retour en sélection quelques mois après avoir pris sa retraite internationale.

À l’époque, il avait eu du mal à supporter les critiques qu’il avait subies lors du Mondial 2018. Un volte-face qui tombe à pic pour l’Iran. À partir du 7 janvier 2019, la Team Melli débutera la Coupe d’Asie où elle sera l’une des équipes favorites.

He’s back !

Sardar Azmoun has rejoined #TeamMelli after a brief and notable absence in the last training camp. Welcome back Sardar ! pic.twitter.com/2sThBlvjDo

— PersianFootball.com (@PersianFutbol) 9 octobre 2018