Le président de la Liga, Javier Tebas, a été invité à donner son avis sur les rumeurs de départs de Kylian Mbappé et Neymar au Real Madrid, annoncés plusieurs fois en partance du PSG, notamment le Brésilien. Et Javier Tebas voit plus le jeune Français de 20 ans quitter Paris que Neymar, comme il l’a indiqué sur la radio Cadena SER : « Si Neymar va revenir (en Espagne) ? Non. »

« Il a coûté tellement cher au PSG, et avec le fair-play financier, a poursuivi Tebas, son coût a été très peu amorti. S’il vient en Espagne, ce serait au Real Madrid de dépenser beaucoup d’argent. Mbappé est plus facile à vendre, car il vaut plus que son prix d’achat à Monaco (180 M€, ndlr). Si le PSG veut vendre, il est plus facile de vendre Mbappé que Neymar. »