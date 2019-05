Samedi dernier, Neymar a probablement disputé son dernier match de la saison sous les couleurs du PSG contre l’Angers SCO (il a été suspendu trois matches par la LFP mais Paris a fait appel), mais il se pourrait également qu’il ait joué le dernier match de sa carrière avec Paris. Ainsi, la presse espagnole, notamment le journal madrilène As, continue d’indiquer qu’un transfert du Brésilien au Real Madrid pourrait se produire cet été.

Neymar devrait avoir le dernier mot dans ce dossier, et le quotidien espagnol indique quelques raisons de croire à ce transfert : le fait que Neymar a des problèmes dans le vestiaire du PSG (avec Cavani notamment et avec certains jeunes qui « manquent d’écoute » et « répondent à l’entraîneur » selon ses propos), qu’il n’a jamais réussi à aller loin avec le PSG en C1, qu’il est descendu dans la hiérarchie des meilleurs joueurs mondiaux depuis son arrivée à Paris (12e au classement du dernier Ballon d’Or) et que le PSG a besoin de liquidités pour répondre aux exigences du fair-play financier. Toutefois, cette rumeur de Neymar à Madrid est bien sûr à prendre avec des pincettes, mais depuis son arrivée improbable dans le club francilien en 2017, tout est possible sur le mercato.