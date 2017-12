Ancien dirigeant de l’Olympique de Marseille, sous la présidence de Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès, devenu l’un des agents les plus influents du football français, livre un regard étonné sur l’influence de Vincent Labrune auprès de certains clubs de Ligue 1 au vu de son bilan à la tête de l’écurie phocéenne.

Il ne s’est pas caché pour le souligner dans les colonnes de L’Équipe ce vendredi. « Je vois que depuis qu’il conseille Saint-Étienne, cela va mieux, non ? (Sourire) Quand on voit où il a mené l’OM, on se demande comment il peut conseille d’autres clubs », a-t-il confié. Ambiance.