Fraîchement retraité des terrains, Joe Cole a eu une brillante carrière et a évolué à Chelsea, Liverpool ou encore Lille. Dans le club nordiste, il a d’ailleurs pu côtoyer Eden Hazard lors de la saison 2011/2012. Proche du Belge qui n’avait que 20 ans à l’époque, il lui a conseillé de rejoindre Chelsea. C’est d’ailleurs ce qu’a expliqué ce dernier au site de son club.

« Je lui parlais beaucoup avant de signer à Chelsea. Chaque jour, il me disait que Chelsea serait le meilleur club pour moi. Il me disait que Chelsea était un grand club où je pourrais remporter des titres chaque saison. C’est pour cela que j’ai signé, alors merci Joe Cole. »

.@hazardeden10 : 'I spoke to him before I signed for Chelsea. Every day, seriously, he was telling me that Chelsea was the best club for me. He said Chelsea was a big club where you can win trophies every season. For that reason I signed, so thank you, Joe Cole !' pic.twitter.com/gKV0yN40Ma

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 13 novembre 2018