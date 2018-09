Nouvellement retraité, Joey Barton est désormais l’entraîneur du club de Fleetwood Town, en League One (D3 anglaise). Une reconversion qui pourrait l’amener un jour sur un banc d’un club plus prestigieux, et pourquoi pas en France. Joueur de l’Olympique de Marseille durant la saison 2012-2013, il a confié au journal L’Équipe qu’il aimerait se retrouver à l’avenir sur le banc olympien. Et il n’hésite pas à exposer ses arguments.

« J’adorerais entraîner l’OM un jour. Honnêtement, je pourrais entraîner Marseille sans problème. Je connais le club de fond en comble, je comprends les gens, la culture, j’ai connu le Vélodrome et je sais ce que le club représente pour les gens. Beaucoup d’entraîneurs de l’OM ne connaissaient pas le club. Si mon voyage me ramène là-bas, fantastique. » Barton coach du club phocéen, ça risquerait de faire des étincelles.