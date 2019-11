Il s’agissait du choc de la journée en Premier League. Liverpool et Manchester City s’affrontaient pour donner un nouveau tournant au championnat anglais. Et ce sont les Reds de Jürgen Klopp qui se sont imposés face aux Citizens de Pep Guardiola (3-1) prenant par la même occasion huit points d’avance sur la seconde place. Sans club, mais consultant pour Sky Sports, José Mourinho est revenu sur la rencontre et a distillé des conseils pour son ancien rival du temps où les deux officiaient en Liga.

« Chaque fois que je jouais contre Liverpool ou contre une équipe d’un niveau équivalent, j’étais toujours préoccupé par la distance qui séparait mes quatre défenseurs, explique Mourinho. Quand une équipe joue ainsi, Firmino en se faufilant entre les lignes et créant le doute, lorsque Salah et Mané veulent se placer dans les espaces, vous devez jouer plus que jamais avec une distance plus courte entre vos défenseurs a-t-il expliqué en ajoutant : tout le monde sait comment ils jouent. City est trop bon pour pleurer une semaine à propos d’un incident, ils devraient se concentrer sur le jeu et sur ce qu’ils devraient faire de mieux ».