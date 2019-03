La Juventus de Turin s’est qualifiée ce mardi soir en corrigeant l’Atlético Madrid (3-0, 8e de finale retour de Ligue des Champions). Terriblement déçu, Antoine Griezmann s’est présenté en zone mixte, au micro de RMC Sport, assumant ses responsabilités.

« Je n’étais pas vraiment dans le rythme, je me sens un peu coupable, mais je crois encore en ce club, on fera tout pour revenir. On est vraiment passé à travers défensivement et offensivement aussi. Il nous a manqué beaucoup de choses », a lâché le champion du Monde 2018.