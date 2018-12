La Juventus Turin est annoncée, depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, sur les traces d’autres joueurs du Real Madrid, de Marcelo à Marco Asensio en passant par James Rodriguez et Gareth Bale. Interrogé par le Corriere dello Sport, Tuttosport et La Gazzetta dello Sport, l’attaquant portugais a répondu à ces rumeurs. Et selon lui, la Vieille Dame n’a pas franchement besoin de renforts.

« Je vois que vous écrivez beaucoup sur James Rodriguez, sur Gareth Bale, sur Marco Asensio. Selon vous, ils doivent tous arriver en Italie. Mais il faut être honnête, la Juventus n’a pas besoin d’autres joueurs. Vous devez parler avec le président. Pour l’avenir, je ne sais pas. Marcelo est fort, nous ouvrons les portes aux bons joueurs et Marcelo en est un », a-t-il lâché. C’est dit !