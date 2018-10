Alors que Zinedine Zidane est sans club depuis son départ du Real Madrid en mai dernier, les rumeurs l’envoient sur le banc de Manchester United, mais surtout de la Juventus. Didier Deschamps, qui a bien connu Zizou en Bleu et chez les Bianconeri, a été interrogé sur ce sujet par la Gazzetta dello Sport.

Le sélectionneur de l’équipe de France n’exclut pas son retour dans le Piémont de ZZ, bien que la place ne soit pas vacante. « Le poste est déjà occupé par un grand entraîneur comme Allegri, qui fait super boulot. Ensuite, on peut se dire que Zidane, avec son passé bianconero similaire au mien, pourra avoir une possibilité. On verra. » DD, qui est aussi passé sur le banc de la Vieille Dame en Serie B (2006-2007), a également confié que le projet juventino est ambitieux et moderne, mais qu’il se sent bien à la tête des Bleus.